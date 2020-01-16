Sid Lowe’dan Quique Setien değerlendirmesi: En iyisini yapacaktır

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Ernesto Valverde ile yolların ayrılmasının ardından yerine daha önce Real Betis ve Las Palmas’ı çalıştıran Quique Setien’i getirdi.

İngiliz The Guardian Gazetesi İspanya Temsilcisi Sid Lowe da Setien’i şu sözlerle anlattı: “Futbolun temel ilkelerine bağlı bir isim. Barça’nın futbol kimyasını değiştiren adam Johan Cruyff’tan da oldukça etkilenmiş bir teknik adam. Messi, Busquets ve Pique hayranı. Takımının her zaman topa sahip olmasını ve pozisyona dayalı bir oyun anlayışını benimsemesini ister. Teknik oyunu ve hücumu düşünen Setien, yaratıcı oyuna bayılır.”

Taraftarları büyülemişti

“Elinde de bunu yapacak Messi’si ve diğer yıldızları zaten mevcut. Betis ve Las Palmas dönemlerinde atak futboluyla taraftarları büyülemişti. Betis’in başındayken Nou Camp’ta Barça’yı 4-3 yendikleri maçın ardından Busquets’ten imzalı formasını aldı. Busquets de formanın üzerine, “Oyun anlayışına hayran olduğum Quique için. En iyi dileklerimle” diye yazmıştı. Setien’in başarılı olacağına inanıyorum, bu kadrodan ve Messi’den en iyi verimi alacağını düşünüyorum.”

M. Çağrı Davran | FANATİK ÖZEL