Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda etkili performansla başlarken ilk çeyrek 29-25 sona erdi.

Khimki, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak ilk yarıyı 48-44 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı biraz daha açmayı başaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 59-51 önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Khimki Moskova, sahadan 76-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Khimki, üst üste 3. olmak üzere toplamda 4. galibiyetini elde etti.

Bu sezon EuroLeague'de deplasmanda sadece Buducnost'u mağlup edebilen Panathinaikos ise 5. deplasmanda 4. yenilgisini alırken toplamda da 10. maçında 5. kez mağlup oldu.

Sayı kralı Shved'in oynamadığı maçta Khimki Moskova'da Anthony Gill 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jordan Mickey 14, Charles Jenkins 12 sayı üretti.

Panathinaikos'ta James Gist 19 sayı, 9 ribaunt ile en etkili isim olurken Keith Langford 17, Matt Lojeski 13 sayıyla oynadı.