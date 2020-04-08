Shota Arveladze: Astımım olduğu için çok dikkatliyim

Bir dönem Süper Lig'de de çalışan günümüzde Özbekistan Takımı Pakhtakor'da görev yapan Shota Arveladze, corona virüsü günlerini anlattı. İstanbul'da bulunan Shota Arveladze, "Tüm ailem yanımda. Benim astım hastalığım olduğu için özellikle çok dikkatli davranıyorum. Uçak bileti olmadığı için Kazakistan'dan buraya özel uçakla gelebildim" ifadelerini kullandı.

"Astım hastalığım olduğu için özellikle çok dikkatli davranıyorum"

"Kasımpaşa'da çalıştığım dönemde İstanbul'da bir ev aldım. Burada yaşıyoruz. Tüm ailem yanımda. Benim astım hastalığım olduğu için özellikle çok dikkatli davranıyorum. Uçak bileti olmadığı için Kazakistan'dan buraya özel uçakla gelebildim. Bol kitap okuyarak, çocuklarla ilgilenerek ve film izleyerek zaman geçiriyorum"

"Şimdi herkes evinde olduğu için 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa hiç şaşırmayın"

"Bu kriz herkeste derin izler bırakacak. İnsanların evlerinde oturması sayesinde doğa da kendini yeniliyor. Bunu bir uyandırma çağrısı olarak görüyorum. İnsanların birbirine yardım ederek yakınlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Bencil hale gelmiştik. Şimdi herkes evinde olduğu için 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa hiç şaşırmayın. Ya da bu kriz daha da uzarsa boşanmalar artabilir"

"Lig, kupa ve Süper Kupa'yı kazandık"

"Pakhtakor'a geldiğimde bir önceki yıl takım 13. sıradaydı. Avrupa dışında bir takımda çalışmak cazip geldi ve kulübü tanıyordum. 3 yıldır Özbekistan'dayım. Ülkenin en büyük kulübü. Geçen sezon lig, kupa ve Süper Kupa'yı kazandık. Sözleşmem yıl sonunda bitiyor ama burada şu anda her şey çok iyi gidiyor"

(Skorer)