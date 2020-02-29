Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli’de başladı. Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen organizasyona 34 kulüpten 52’si kadın, 94 sporcu katılıyor.

Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan’dan turnuvaya katılan sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde dereceye girmek ve nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele veriyor.

Yarın sona erecek organizasyonda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.

AA