  • Spor Haberleri
  • Haberleri
  • Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli’de başladı

Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli’de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli’de başladı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 20:27 Son Güncelleme:
- A +
Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli’de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-4 yarışları Kocaeli’de başladı. Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen organizasyona 34 kulüpten 52’si kadın, 94 sporcu katılıyor.

Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan’dan turnuvaya katılan sporcular, junior E, F ve G kategorilerinde dereceye girmek ve nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele veriyor.

Yarın sona erecek organizasyonda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...