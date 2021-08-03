Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourino'nun takımında görmek istediği Shumurodov resmen imzayı attı. Bu transfer için Roma'nın Genoa'ya 17i5 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Geçen sezon Rostov takımından Genoa'ya gelen Eldor Shomurodov, 32 resmi maça çıkıp 8 gol atmıştı.

Bu transferin ardından kaynak sağlayan Genoa'nın anlaştığı iddia edilen Ekuban transferini duyurması bekleniyor. Ekuban için Genoa'nın 2-2,5 milyon Euro civarında bir bonservis ödeyeceği konuşuluyor.