Shinji Kagawa: Tsubasa’dan çok etkilendim

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Beşiktaş Dergisi’nin Mart sayısına açıklamalarda bulundu. Japon futbolcu, “Beşiktaş’tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim. ’Bundan daha fazlası olamaz’ diye düşündüm, ateşlilik konusunda özellikle. Taraftarlar, stadyumun atmosferi gerçekten inanılmaz. Tarif edilemez şekilde bir sıcaklığı var. Ben buraya çok isteyerek ve arzulayarak geldim” ifadelerini kullandı.

‘Japonya’da Beşiktaş izleniyor’

Beşiktaş tarihinin ilk Japon futbolcusu olmasını yorumlayan Kagawa, “Japonya’daki tüm çocuklar gibi ben de Tsubasa’dan çok etkilendim. Benim futbola başladığım zamanlarda Japon profesyonel ligi, J Lig yeni başlamıştı. Onun etkisi çok fazla oldu. Bu kadar köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak kesinlikle çok mutluluk verici bir his. Japonya, televizyon izlenme oranı çok yüksek bir ülke. Ekran başında Beşiktaş’ın maçlarının izleniyor olması çok önemli bir konu” sözlerini sarf etti.

‘19 saniyede gol atmak...’

Antalyaspor maçında attığı iki golle ilgili de konuşan Kagawa, “Çok mutluluk verici bir andı. Böyle bir maçta, hele ki on dokuzuncu saniyede gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim ama bu zaten kolay kolay olacak bir durum değil. Bu başarının tekrarını getirmek de çok çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Hamam anısı...

Türk hamamına gitmeyi çok sevdiğini ifade eden Kagawa, İstanbul’daki yaşantısı ile ilgili olarak ise, “Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan bir Türk, ’Sen Japon musun?’ diye sordu. Daha evvel de söylediğim gibi sadece (Japon’um) demem bile, onun kafasında çok çalışkan, çok ciddi olduğum fikrini uyandırdı ve bunları ondan duymak çok mutlu etti beni. En önemlisi, o hamamda karşılaştığım kişi ’Son zamanlarda Beşiktaş’a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?’ diye sordu. ’İyi bir oyuncuya benziyor.’ diye cevap verdim ve konuyu öyle kapattık. Hamamdan ayrılırken en son dayanamadım ve ’Az evvel bahsettiğin o futbolcu benim’ dedim” diye konuştu.