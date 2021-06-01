Shevchenko Euro 2020 kadrosunu belirledi! Konoplyanka sürprizi...

Ukrayna A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Andriy Shevchenko, Euro 2020 için son listesini açıkladı. Real Madrid'in kalecisi Lunin, Shakthar'dan Konoplyanka gibi isimler dışarda kaldı ve kadro 26 oyuncuya düştü.

Kaleciler: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk).

Savunma: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev), Oleksandr Karava (Mykola) Shakhtar Donetsk).

Orta saha: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros).

Forvet: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro).