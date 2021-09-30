Sheriff’te Sebastien Thill’in hayali gerçek oldu!

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Real Madrid, Bernabeu’da önceki akşam Moldova ekibi Sheriff Tiraspol’ü konuk etti. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Tiraspol, maçı; Jasurbek Yakhshiboev ve Sebastien Thill’in kaydettiği gollerle 2-1 kazandı. Madrid’in tek golü ise Karim Benzema’dan geldi. Konuk ekibe galibiyeti, Sebastien Thill’in 89. dakikada kaydettiği gol getirdi.

27 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde rol alırken bacağındaki dövme dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hayal ettiği bir anın karesini bacağına dövme yaptıran Thill’in hayali gerçek oldu.