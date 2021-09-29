UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Moldova temsilcisi Sheriff, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Grupta 2'de 2 yapan Sheriff'in teknik direktörü Yuriy Vernydub, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'a daha önce yaptığı yorumlardan kaynaklı bir cevap verdi.

Dirk Kuyt, RTL'de yorumlarda bulunurken dört eleme etabını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Sheriff'in bu düzeyin takımı olmadığını, Şampiyonlar Ligi'nde bir yeri olmadığını söylemişti.

Real Madrid galibiyeti sonrası açıklamalarda buluann Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Vernydub, "Büyük oyuncu Dirt Kuyt, daha önce Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söyledi. Onun kafasındaki dünyayı yıkmak güzel" dedi.

Shakhtar ve Real Madrid galibiyetleriyle 2'de 2 yapan takımının gruptan çıkma ihtimaline ilişkin de konuşan Vernydub, "Hala önümüzde 4 maç var. Bu uzun bir yol. 7 Aralık'ta nerede olacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.