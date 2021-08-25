Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Moldova ekibi Sheriff'ten tarihi başarı.

Şampiyonlar Ligi play offlarında rakibini 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakmayı başaran Sheriff, tarihte Devler Ligi gruplarına kalan ilk Moldova ekibi oldu. Sheriff'in yanı sıra rakiplerini elemeyi başaran Salzburg ile Shakhtar Donetsk de adını gruplara yazdırdı.

İşte gecenin sonuçları;

Brondby-Salzburg: 1-2 (İlk maç: 1-2)

Shakhtar Donetsk-Monaco: 2-2 Uzatmada (İlk maç: 1-0)

Dinamo Zagreb-FC Sheriff: 0-0 (İlk maç: 0-3)





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