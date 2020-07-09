Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı ekiplerinden CSKA Moskova, Baskonia'nın yıldızı Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı. Rus ekibinin oyuncu ile daha önce anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Söz konusu transfer bugün resmileşirken 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

NBA macerası sonrası döndüğü Avrupa'da Baskonia ile 6 sezonu geride bırakan Tornike Shengelia, takımıyla bu sezon şampyionluğa ulaşmayı başarmıştı.

Yarıda kalan son EuroLeague sezonunda Shengelia; 15.9 sayı, 5.6 ribaunt, 2.9 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Tüm zamanlarda ise EuroLeague'in sayı krallığında 7. sırada bulunan oyuncu, ribauntta 11. ve verimlilik puanı alanında 6. sırada yer alıyor.



