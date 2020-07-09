Shengelia resmen CSKA Moskova'da

Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı ekiplerinden CSKA Moskova, bir süredir beklenen flaş hamleye imza atarak Baskonia'nın yıldızı Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı.

09 Temmuz 2020, Perşembe 14:01 Son Güncelleme:
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Shengelia resmen CSKA Moskova'da

Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı ekiplerinden CSKA Moskova, Baskonia'nın yıldızı Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı. Rus ekibinin oyuncu ile daha önce anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Söz konusu transfer bugün resmileşirken 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 

NBA macerası sonrası döndüğü Avrupa'da Baskonia ile 6 sezonu geride bırakan Tornike Shengelia, takımıyla bu sezon şampyionluğa ulaşmayı başarmıştı. 

Yarıda kalan son EuroLeague sezonunda Shengelia; 15.9 sayı, 5.6 ribaunt, 2.9 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Tüm zamanlarda ise EuroLeague'in sayı krallığında 7. sırada bulunan oyuncu, ribauntta 11. ve verimlilik puanı alanında 6. sırada yer alıyor. 


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