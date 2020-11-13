Shelvin Mack: Oynamak için hazırım

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Panathinaikos'un yeni transferi Shelvin Mack, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendini iyi hissettiğini ve oynamaya hazır olduğunu belirten Mack, "Herkes beni kollarını açarak karşıladı. Uzun süredir basketbol oynamadığım için rekabet adına heyecanlıyım. Oynamaya hazırım, iyi hissediyorum. Formda kalmaya çalıştım ve bu benim için bir şans. Sahaya çıkıp oynamak adına heyecanlıyım" dedi.