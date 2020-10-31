Sheffield United - Manchester City maç sonucu: 0-1

Karşılaşma öncesi Premier Lig'de oynadığı 5 maçta 8 puan toplayabilen yıldızlar topluluğu Manchester City, ligin alt sıralarında bulunan Sheffield United'ı deplasmanda Kyle Walker'ın 28. dakikada attığı gol ile 1-0 yenerek haftayı kayıpsız geçti.

Guardiola'nın ekibi, Agüero ve Gabriel Jesus'un yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşadı. Sheffield'ın az sayıdaki tehlikeli atağında ise Brezilyalı kaleci Ederson gole izin vermedi.

Bu sonuçla Manchester ekibi 6 maçta 11 puana ulaştı, Sheffield United ise 7. maçında yine galibiyet coşkusunu yaşayamadı ve 1 puanda kaldı.