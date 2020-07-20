Sheffield United - Everton maç sonucu: 0-1

Premier Lig'in 37. haftasında Sheffield United ile Everton kozlarını paylaştı. Az da olsa Avrupa umudu olan Sheffield, evinde yıkıldı. Bramall Lane'de oynanan mücadele Everton'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Merseyside ekibine 3 puanı getiren golü 46'da Richarlison kaydetti. Bu sonucun ardından 54 puanda kalan Sheffield United, haftayı 8. sırada kapattı. 49 puana yükselen Everton ise 11. sıraya yerleşti.

Sheffield United - Everton ilk 11'ler:

Sheffield United: Henderson, Baldock, O’Connell, Basham, Egan, Stevens, Norwood, Berge, Osborn, McBurnie, McGoldrick

Everton: Pickford, Sidibe, Branthwaite, Keane, Digne, Davies, Gomes, Walcott, Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin



