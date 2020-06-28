Sheffield United - Arsenal maç sonucu: 1-2

Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu.

Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi.

Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

AA