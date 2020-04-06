Sharapova’dan gönüllü konuşma

Kovid-19 nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiren emekliye ayrılmış Rus tenisçi Maria Sharapova, telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceğini belirtti. Instagram hesabından görüntülü paylaşım yapan Sharapova, “Sizlerle iletişim kurmanın yollarını arıyorum çünkü geçen hafta 150 kişiyle görüntülü konuşma yaptım ve çok eğlendim. Daha fazla insanla iletişim kurmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

5 kez Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, Şubat’ta profesyonel tenisi bırakmış 2016’da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.