NBA 'de Miami Heat, sahasında ağırladığı Philadelphia 76ers'a 109-98 mağlup oldu. Daha önce Miami Heat ile NBA şampiyonluğu yaşayan Shaquille O'Neal da karşılaşmayı salonda takip ederken millî oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Molada kendisiyle bir röportaj gerçekleştirilen Shaq, "O çocuğu sevdim. Yürekli oynuyor. Şu anda da Joel Embiid’in canına okuyor. Onu daha önce izlememiştim ama tarzını beğendim" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Yurtseven, Philadelphia karşısında ürettiği 22 sayıyla bu alandaki NBA kariyer rekorunu kırarken 11 ribaunt ile de çift haneli ribaunt serisini sürdürmeyi başardı.



