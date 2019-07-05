Siyah-beyazlı kulüpten Shaquielle McKissic'in transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, ilk hamlesini başarılı forvet Shaquielle McKissic ile yaptı. Siyah-beyazlılarımız, 196 cm boyundaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı."

Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 31 maçta forma giyen Amerikalı oyuncu, ortalama 28,3 dakika süre alıp 13,5 sayı, 3,2 ribaund, 2,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

İSTANBUL, (DHA)