Shaqueel van Persie, Feyenoord ile resmi sözleşme imzaladı

Eski Fenerbahçeli Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel ilk resmî sözleşmesine imza attı. Shaqueel van Persie, altyapısında forma giydiği Feyenoord ile sözleşme imzaladı.

16 yaş altı takımında forma giyen 15 yaşındaki Shaqueel van Persie, kulübüyle 2025'e kadar bir sözleşmeye imza attı.

2017 yazından bu yana Feyenoord Academy'de oynayan Shaqueel, öncesinde Manchester City ve Fenerbahçe 'nin altyapılarında forma giymişti. Feyenoord Academy'de beşinci yılını geçiren Shaqueel van Persie, babası gibi gol yollarındaki etkinliği ile dikkat çekerken 16 yaş altı takımına kaptanlık ediyor.