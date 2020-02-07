Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı

Son dakika haberi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusunun onaylandığını duyurdu. Larkin artık Ay-Yıldızlı forma için ter dökebilecek.

07 Şubat 2020, Cuma 12:08 Son Güncelleme:
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Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı

Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.

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