Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri tamamlandı
Son dakika haberi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusunun onaylandığını duyurdu. Larkin artık Ay-Yıldızlı forma için ter dökebilecek.
Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.
1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.
Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.