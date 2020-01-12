Shane Larkin ve Nando De Colo seçimini TV ekranında yapıyor

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü yapılacak ING All-Star 2020’de forma giyecek 22 oyuncu, hafta içinde açıklanmıştı. Şimdi sıra, takımların oluşturulmasına geldi. Anadolu Efes’ten Shane Larkin ile Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo’nun kaptanlıklarını üstleneceği kırmızı ve beyaz takımda forma giyecek oyuncu seçimi bugün saat 20.00’deki A Spor’dan belirlenecek.

İki kaptan, kırmızı ve beyaz takımlarının kadro seçimini tv yayını üzerinden yapacak. Bu arada Kırmızı takımın antrenörlüğünü Anadolu Efes’ten coach Ergin Ataman, beyaz takımın ise başında ise Pınar Karşıyaka’dan coach Ufuk Sarıca yer alacak.

İşte ALL-STAR’a seçilen 22 oyuncu

Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (A.Efes), Andrew Andrews (Arel B.Çekmece), Robert Golden (Bahçeşehir), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş S.Sigorta), Doğuş Özdemiroğlu (D.Şafaka Tekfen), Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe Beko), Christopher Jones (Frutti Extra Bursa), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (G.Saray D.Sigorta), Andrew Crawford (Gaziantep), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon), Elmedin Kikanovic (OGM Orman), Amath M’Baye, Metecan Birsen (Pınar KSK), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall (T.Telekom).