Shane Larkin: 'Türkiye formasına kavuşacağım için çok mutluyum'

Hazırlıklarını sürdüren Milli Takım'da ilk kez formayı giyecek olmanın heyecanını yaşayan skorer isim Shane Larkin şunları söyledi: "Büyük bir heyecan yaşıyorum. Uzun zamandır beklediğim Türkiye formasına kavuşacağım için çok mutluyum. Türk Milli Takımı formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi en büyük amacım parkede bu forma için yararlı olabilmek."