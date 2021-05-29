Shane Larkin: Şu an önemli olan tek şey şampiyonluk

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, şampiyonluk adına Barcelona ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Efes'in yıldızlarından Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.

Finalin önemine değinen Larkin, "Her maçı tek tek kazanman gerekiyor. Final, elbette farklı bir deneyim olacak. Her iki tarafın savunma düzeyi çok önemli olacak. Çok agresif çıkmalarını bekliyorum ama biz de çok agresif çıkacağız. Normal sezonda rakiplerinize karşı oynadığınız maçlar, final ile kıyaslanamaz. Biz, şampiyon olacağız. Buna olan inancım tam" dedi.

CSKA Moskova maçı içinde Ergin Ataman ile kısa süreli bir tartışma yaşayan Larkin, "Koç Ataman, bana nihai özgürlük verdi. Şu an önemli olan tek şey şampiyonluğu kazanmak" ifadelerini kullandı.