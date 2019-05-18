Shane Larkin sözünü tuttu!

Anadolu Efes için hayal kırıklığı yaşattığı, kulübün kendisine güvendiğini ve ona şans verdiğini açıklayan Shane Larkin, “Sonunda kendi oyunumu oynamaya başladım. Ritmimi buldum ve Larkin gibi oynamaya başladım. Final-Four’da da böyle oynayacağım” demişti. ABD’li oyun kurucu dediğini de yaptı. Larkin kariyerindeki ilk Final-Four maçında süperyıldız gibi oynadı ve tarihe geçti.

Langdon’ı geçti

31 dakika sahada kalan Larkin 30 sayı (1S: 8/7 2S: 4/5, 3S: 5/9), 7 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla Efes’i finale taşıdı. 43 verilimlik puanıyla Final-Four tarihinin en iyi performansına ulaşan Larkin, 2010’da 37 verimlilik puanıyla oynayan Trajan Langdon’ı geride bıraktı.

‘Biz başarıya açız’

Larkin zafer sonrası şunları söyledi: “Çok uzun bir sezondu. Son maça kadar çok fazla çalıştık. Takım olarak birlikte hareket ettik. Bu yüzden kazanmak bizi çok mutlu etti. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yaptım, bireysel performans beni ilgilendirmiyor. Galibiyet için elimden gelen her şeyi yaptım. Bizi burada olmamızı kimse beklemiyordu. Biz çok açız. Finalde kimin geleceği önemli değil, elimizden geleni yapacağız ve aynı açlıkla devam edeceğiz”.