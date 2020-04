Anadolu Efes'in süperstarı Shane Larkin, corona virüs salgını nedeniyle ülkesinde bulunduğu dönemde Eurohoops ile görüntülü bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Eurohoops'a verdiği röportajda Larkin; corona virüs salgın sürecine, Efes ile geçirdikleri sezona ve milli takıma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Larkin'in dikkat çeken açıklamaları:

'EuroLeague'i, Türkiye'de olmayı özledim'

"Neredeyse 3.5 haftadır topa dokunmadım. İdmana çıkmayı bile özledim, gerçekten. -Amerika’da işler biraz daha ciddiye alınabilirdi. Coronanın ilk zamanlarında Amerika’daki insanların çoğu bize bir zarar gelmez gibi düşündüler. En iyi sağlık hizmetlerine sahibiz, ona sahibiz, buna sahibiz vb. sözleri sarfettiler. Şimdiye bakıyorsunuz dünyada en fazla vakanın bulunduğu ülke Amerika. -EuroLeague’i gerçekten çok özlüyorum. Yaz döneminde bile bu kadar çok özlemiyorsunuz çünkü o sizin tatil zamanınız oluyor. 10 ay boyunca çok çalışıyorsunuz ve 2 ay tatil diyorsunuz. Tam da play-off maçlarken, tam önemli maçlar yaklaşırken duruyor zaman. Ligi özledim, Türkiye’de olmayı özledim"

'Dürüst olmak gerekirse bana “lig yeniden başlayacak” derseniz, buna inanmam kolay olmayacak'

"Herkes çok yüksek seviyede oynuyordu, Sinan Erdem’deki atmosfer müthişti. Maçları kazanırken işler zaten hep eğlencelidir… Ama herkesin seviyesini düşününce, Sinan Erdem’deki havayı düşününce, takımdaki arkadaşlığı düşününce… Bu şekilde ayrı kalmak gerçekten zor. -Ben de herkes gibi neler olacağını bekliyorum. Dürüst olmak gerekirse bana “lig yeniden başlayacak” derseniz, buna inanmam kolay olmayacak. Tabii ki ben de sezonun başlamasını istiyorum. -Virüs daha iyiye gitmekten ziyade daha kötüye gidiyor. Umuyorum işler düzelir, bunun için dua ediyorum"

'Aynı sonuçların alınması kolay değil'

"Efes’teki kimyamız muhteşemdi, inanılmaz bir ritim yakalamıştık. 3 ay ara verdikten sonra o bıraktığımız seviyeye geri dönmek… Aynı basketbolun oynanması, aynı sonuçların alınması kolay değil…"

'Bence bu sezon, ligde hiçbir takım bizi yenemezdi'

"Bazen bazı takımların yılı oluyor. Tüm kalbimle %100 hatta %100000 inanıyordum ki bu yıl bizim yılımızdı. Çok da şey yaşamıştık. Bryant’ın sakatlığı, Vasa ve Rodrigue’in sakatlıkları, Chris’in bilek sakatlığı, Adrien… Çok oyuncunun irili ufaklı sakatlığı vardı ama beraber kalmayı başarmıştık. En kötü zamanlarda bile birbirimizi taşımıştık. Coronavirüsten önceki son maçta herkes sağlıklıydı herkes form buluyordu. Herkes ya! Bir anda sezon durdu işte. Sonra da ‘erteliyoruz’ dediler. O zamanlar 2.5 hafta falan ara vermişlerdi. Biz de konuştuk. Herkes formda kalsın dedik, bu zamana kadar yaptıklarımıza devam edeceğiz dedik. Ardından daha da uzun erteleme geldi. Hepimiz çok şanssız hissediyoruz. Bence bu sezon ligde hiçbir takım bizi yenemezdi. Ancak bunu şimdi kim bilebilir ki?"

'Bu kadar iyi bir sezon sanırım benim için de sürprizdi'

(Geçirdiği sezon hakkında) "Bu tarz bir sezon geçireceğinizi asla tahmin edemezsiniz. Evet, özgüvenim yüksek ama gerçekçi olursam iyi bir sezon geçireceğimi biliyordum. Yine de şut yüzdelerimin bu kadar yüksek olacağını tahmin edemezdim. Her maç %35 üçlükle 20 sayı atabilirsiniz ama nasıl oldu bilmiyorum attığım her şut iyiydi hakikaten. Beni kimin savunduğu, nereden şut attığım, kime karşı oynadığımız falan önemli değildi. Her şey hakkında iyi hissediyordum. Dediğim gibi iyi bir sezon bekliyordum ama bu kadarı benim için de… Sanırım sürpriz kelimesini kullanabiliriz"

'Şu an için Efes’te oynamaktan, Avrupa’da oynamaktan çok mutluyum'

"Avrupa’da olmaktan dolayı çok çok çok ama çok mutluyum. Burada, bu boş zamanlarda Miami’de ailemle otururken bile onlara Avrupa’da oynamayı ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum. NBA tabii ki harika, en üst seviye ama Avrupa’da oynamanın da özel bir tarafı var. Bunu çok kişi anlayamaz. Fakat play-off’lara oynayan bir NBA takımı gelip de size 30 dakika süre vereceğini söylüyorsa siz de yarışmacı birisi olarak bir tarafınız bu challange’ı kabul etmek ister. Kariyerimde hala başarmayı istediğim çok şey var. EuroLeague’de bu sezon bunların bazılarını başarma yolunda ilerliyordum, eğer devam ederse umarım bunu yapabilirim. Neler olacağını inanın bilmiyorum. Yüreğimi takip etmeli, benim için en iyi olanla devam etmeliyim. Şu an için Efes’te oynamaktan, Avrupa’da oynamaktan çok mutluyum. Yine de ‘asla NBA’e dönmeyeceğim’ demek de istemem, bu yanlış olur çünkü. Neler olacağını göreceğiz"

'Hedef Olimpiyatlar'

(Türk Milli Takımı hakkında) "Aldığım her kararın ardında bir amaç yatıyor tabii. Sadece yapmak için yapmıyorum. Türkiye’deki seyircilerden çok sayıda destek mesajı aldım. Olimpiyat elemeleri bu sezon iptal edildi, umuyorum bir sonraki yaz olacak. Çok yetenekli bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. İlk olarak beraber oynamamız gerek, ne kadar iyi olduğumuzu görebilmek için. Kağıt üzerinde bize baktığınızda çok güçlü bir kadro görüyorsunuz. Daha önce Olimpiyatlarda hiç oynamamıştık. Hedef de bu. Daha önce hiçbir Türkiye takımı bunu yapamamıştı, bunu başaran ilk takım biz olmak istiyoruz"