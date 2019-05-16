Shane Larkin: 'O kupayı ellerimizde görmek istiyoruz'

İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde Anadolu Efes’in yanı sıra Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve CSKA Moskova’nın da katılımıyla yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesinde lacivert-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tüm sezon Dörtlü Final’e kalabilmek için çalıştıklarını aktaran Larkin, "Takım olarak çalıştık ve Dörtlü Final’e katılmaya hak kazandık. Bu noktaya gelmek bizim için çok önemliydi. Tüm sezon boyunca son 4 takım arasına kalabilmek için konsantrasyonumuzu bu hedefe yönelttik. İspanya’da önce ilk maçı, ardından da final maçını kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

Kupayı kaldırmak için ellerinden gelen mücadeleye vereceklerini aktaran Larkin, "İspanya’da çok iyi bir performans göstermeyi umut ediyorum. Bunu gerçekleştirmem için çok agresif olmam, çok sayı atmam gerekiyorsa hepsini yapacağım. Asıl amacımız kupayı kaldırmak. O kupayı ellerimizde görmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için gerekiyorsa hiç sayı atmayabilirim ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Başarıya açlığımız var"

Shane Larkin, Dörtlü Final’de ilk karşılaşacakları bir diğer Türk takımı Fenerbahçe Beko’ya göre başarıya aç bir takım olduklarını belirtti.

Üst üste 5. kez Dörtlü Final’de yer alan Fenerbahçe’nin daha önce THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Larkin, "Bu sene Fenerbahçe’ye karşı 3 maçı kazandık, 3 karşılaşmayı da kaybettik. Onların THY Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Dörtlü Final konusunda deneyimi var. Bizim de genç oyuncularımız ve o seviyelere çıkmak istediğimiz için açlığımız var. İki takım arasındaki fark bu. Rakibimiz bu hissi daha önce yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı basketbolcu, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı Vasilije Micic ile iyi bir etkileşimi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Micic çok iyi bir sezon geçiriyor. Geçen sene de Dörtlü Final’de mücadele etmişti. Oradan Anadolu Efes’e gelip takımı bu sene o seviyeye taşıma görevinde iyi bir performans ortaya koydu. Sezon başında ben çok iyi oyun ortaya koyamazken Micic o boşluğu çok iyi doldurdu. Daha sonra sezonun ikinci yarısında benim de performansım arttı. Böyle olunca onunla sahada iyi bir etkileşim ortaya koyduk ve takımı Dörtlü Final’e taşıdık."

Kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Boston Celtics’te forma giyen Larkin, bir gün NBA’e dönmeyi istediğini ancak şu anda Dörtlü Final’e odaklandığını belirtti.

"Her oyuncu gibi NBA’e dönüp, ilk 5’te en fazla süre alan oyunculardan olarak efsaneler arasına adımı yazdırmak isterim." diyen Larkin, "Ancak şu anki odak noktam NBA veya gelecek sezon değil. Hedefim Dörtlü Final’de takımım için en iyi şekilde oynamak ve tarih yazmak." diyerek sözlerini tamamladı.

AA