Shane Larkin: Maçı kazanmak istiyorsak her pozisyon için savaşmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 10. hafta mücadelesinde Olympiacos'u konuk edecek. Anadolu Efes'in yıldızlarından Shane Larkin, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Galibiyet adına her pozisyon için savaşmaları gerektiğini belirten Larkin, "Olympiacos şu anda üst seviyede oynayan bir takım. Bu yaz, sistemlerine tam olarak uyan ve bu sezona çok iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayan iyi oyuncuları kadrolarına eklediler. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan iyi bir ekibe sahipler, bu yüzden etkileyici bir kimya yakaladılar ve sezon ilerledikçe daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Son birkaç sezonda Olympiacos'a karşı üstünlük sağladık, ama şu an onlar kesinlikle yeni ve oyununu geliştirmiş bir takım. Bu maçı kazanmak istiyorsak, çok iyi konsantre olmalıyız ve her pozisyon için savaşmalıyız çünkü onlar şu anda sıralamada ilk dörtte yer alıyorlar ve biz istediğimiz gibi başlayamadık" ifadelerini kullandı.