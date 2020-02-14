Shane Larkin kimliğini aldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’i makamında kabul ederek, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını verdi. Larkin’nin rol model bir oyuncu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Larkin, herkesin kabul ettiği bir isim. Euroleague’de üst üste 3 kez en değerli oyuncu seçilmek her babayiğidin harcı değil. İzlenmesi salonda ya da ekranda ayrı keyif veren ender oyunculardan biri. Oyun zekası, çalışkanlığı bunun yanında azmi ve disiplinli karakteriyle rol model bir oyuncu. Bakanlık olarak basketbolu sevdirmeye, özendirmeye ve teşvik etmeye yönelik önemli çalışmalarımız var. Ben bu anlamda Larkin’in basketbolu sevdiren bir kişi olmasını ayrıca önemli buluyorum” diye konuştu.

‘Burası ikinci evim gibi’

Larkin’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlandığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Onun takımımıza kazandıracağı sinerji ve heyecanın dev adamlarımızı olimpiyat sürecinde başarıya götüreceğine inanıyorum. Ay-Yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inancımız tam” dedi. Larkin ise “Türkiye’de bu ikinci senem. Burası gerçekten ikinci evim gibi çok benimsediğim bir yer oldu. Böyle bir fırsat yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum” yorumunu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yıldız basketbolcuya TC kimlik kartını işte böyle takdim etti.





Yeni kimliğiyle poz veren Larkin’e ziyaretinde, Anadolu Efes Coachu Ergin Ataman, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ve takım kaptanı Doğuş Balbay da eşlik etti.

İşte Shane Larkin'in kimliği



