Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.

Final Four'daki muhtemel bir eşleşmenin provası olabileceğini belirten Larkin, "CSKA Moskova çok iyi bir takım ve şu an EuroLeague'de ilk iki sıra içinde yer alıyor. Zor bir maç olacağını biliyoruz, bu yüzden çok iyi konsantre olmalıyız. İki takımın da final four ve şampiyonluk arzusu var, bu yüzden her iki ekibin de çok fazla enerji ve motivasyonla oynayacağından eminim. Biz, önce savunmaya odaklanmalıyız ve çok iyi hücum yapan bir takım oldukları için onları durdurmalıyız. Bunu yaparsak son zamanlarda bizim için iyi sonuç veren galibiyet serimizde bize yardımcı olan hızlı oyunumuzu oynayabiliriz. Her iki takım için de zorlu ve fiziksel bir oyun olmasını bekliyoruz ve bunun iyi bir maç ve Final Four’da muhtemel bir eşleşme provası olacağından eminim" ifadelerini kullandı.