Shane Larkin: Birlikte iyi işler yapacağız

Anadolu Efes’in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ve takım kaptanı Doğuş Balbay, İstanbul’daki Okyanus Koleji’nin Halkalı kampüsünde düzenlediği panele katılıp, öğrencilerin sorularını yanıtladı, onlara tavsiyelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına resmen geçen ve Ay-Yıldızlı formayı giyecek olan ABD’li yıldız basketbolcu Larkin, birçok konu hakkında açıklamalar yaptı. “Okul benim için önemliydi. Miami Üniversitesi’nde iyi oyuncularla birlikte oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Üniversitedeki takımımız çok iyiydi ve konferans şampiyonluğu yaşadık” diyerek sözlerine başlayan Larkin, “İki defa ayak bileğimden ciddi sakatlık yaşadım ve o dönemde benim kariyerimin bittiğini söyleyenler oldu ama ben çalışmaya devam ettim ve benimle ilgili söylenen olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım oldu” ifadelerini kullandı.

‘Avrupa’da gelişim gösterdim’

Türk Milli Takımı’nın formasını giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Larkin, “Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile şu ana kadar tanışma fırsatım olmadı. Onlarla birlikte oynayacağım için mutluyum. Birlikte iyi işler başaracağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu. NBA’de oynarken Avrupa basketboluna dönüş sürecini de anlatan Larkin, “Avrupa, benim için oynama konusunda daha iyi bir fırsattı. NBA’de fazla süreler alma şansı bulamadım. Oyuncu olarak gelişim göstermek, yapabildiklerimi daha iyi noktaya getirmek için Avrupa’ya geri döndüm. Burada geçirdiğim her yıl, gelişim gösterdiğimi düşünüyorum” diye konuştu.

‘Kobe Bryant’ı asla unutmam’

Geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant ile ilgili de konuşan Larkin, NBA’de oynadığı dönemde Bryant’a karşı forma giymenin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu söylerken, “Kobe Bryant’ın Lakers formasıyla emekli olduğu yıl, ona karşı oynama fırsatım olmuştu. O benim için inanılmaz bir deneyimdi. Lakers’a karşı oynadığımızda bizim soyunma odamıza geldiğini hatırlıyorum. 22 yaşındaydım o dönemde. Bize, ’İnanmaya ve sıkı çalışmaya devam edin, hayatta her şey mümkün’ diyerek tavsiyelerde bulunmuştu. Yaşananlar çok trajikti. Tavsiyelerini asla unutmayacağım, o her zaman bir efsane olarak kalacak” dedi.

Milli Takım kadrosuna resmen çağrıldı

FIBA EURO 2021 Elemeleri’nde A Milli Takım’ın Hollanda ve İsveç maçlarının kadrosuna Shane Larkin de çağrıldı. İşte aday kadrodaki diğer oyuncular; Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (A.Efes), Burak Yıldızlı (Beşiktaş), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Göksenin Köksal (Galatasaray), Semih Erden, Metecan Birsen (P.Karşıyaka), Şehmuz Hazer (Bandırma), Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, Berk Uğurlu (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom).





Ata Selçuk-Ali Danaş-Sezer Afşar (DHA)