Shane Larkin: Benim için büyük onur

Anadolu Efes forması altında müthiş işler yapan, adı uzun süredir Milli Takım’la anılan ABD’li skorer Shane Larkin için son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Böylesine başarılı bir oyuncuyu Milli Takım’da görmek isteriz’ açıklamasıyla söylemişti. Ardından Larkin de, Cumhurbaşkanı Erdoğa’a teşekkür etmişti.

İşte sporun en büyük gündemi haline gelen Shane Larkin’le ilk röportajı FANATİK yaptı ve merak edilen soruları sordu...

Gökhan German: Sen ve takımın bu sezon sıra dışı işler başardınız. Bu duruma gelişinizi ve kendi durumunu nasıl yorumlarsın?

Shane Larkin: Takım olarak çok iyi oynuyoruz. Geçen seneden beri birçok şekilde oyunumuzu geliştirdik. Bence geçen sezonun sonlarına doğru kendi potansiyelimizin zirvesine ulaştık ve bunun sonucunda doğal olarak Euroleague’de şampiyonluk maçına çıkmayı başardık. Türkiye’de de lig şampiyonu olduk. Ve bu başarıların sonrasında yeni sezona kendimize inanarak, birbirimizi daha iyi tanıyarak girdiğimiz için insanlar da bunu görmeye başladılar. Avrupa’da birçok harika takım var ve takım içinde herkes, herkesi tanıyor. Bu durum da onları daha iyi hale getiriyor ve bence biz de bu takımlardan birisiyiz. Çünkü iki yılı aşkın süredir takım olarak beraberiz ve siz de bunun sonuçlarını görüyorsunuz.

‘Herkesin hakkını vermek gerek’

Gökhan German: Geçen sezon Final Four’dan önce, sezonun başlarındayken sakatlığından dolayı fiziksel olarak hazır değildin. Bu durum nedeniyle de beklenildiği kadar süre alamamıştın ama şimdi resmen uçuyorsun! Harika bir form grafiğin var, fiziksel olarak zirvedesin. Bunu nasıl başardın?

Shane Larkin: Dizimden ilaçla tedavi olmuştum ve tekrar üst düzeyde performans sergilemek adına sakatlığımla ilgili iyi bir tedavi dönemi geçirdim. Bunun için teknik ekibe, doktorlarımıza, benimle ilgilenen ve eski formuma dönmem için yardımcı olan herkesin hakkını vermem gerek. Geçen sene dizimle ilgili pek bir şey yapamıyordum, yalnızca güçlenmesi için her hafta uğraşıyordum ama bu sene tekrar eski formumda olabilmem adına gerekli şeyleri yaptım, orta seviyeden zirve performansa ulaşabilmek adına yani. Sizin gördüğünüz bu sıçrama da bununla alakalıydı. Umarım ben de takımımla birlikte bu oyunu ve formu koruyabilir ve böylelikle istediğimiz noktaya gelerek şampiyon olabiliriz.

‘Herkes 49 sayıyı soruyor’

Gökhan German: Bununla beraber 49 sayıyla rekor da kırdın. Aynı zamanda maç anında da çok mutlu ve heyecanlı olduğun görülüyordu. Maçtan sonra düşüncelerini aktarmıştın ama belki şu an daha farklı hislere sahipsindir diye soruyorum. Bu konuyla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı?

Shane Larkin: Harika bir his. İstanbul’da ya da İstanbul dışında nereye gidersem her yerde insanlar bana 49 sayılık performansı soruyor, bununla ilgili fotoğraflar gösteriyorlar, benimle fotoğraflar çekiliyorlar. Harika bir anıydı. Bu seviyede oynayabilmek adına çok çalışmıştım ve bunun karşılığını görmek harika bir duygu ve başarı hissi. Böyle bir başarıyı elde etmek gerçekten çok iyi bir his ve bunun için müteşekkirim. Ama basketbol basketboldur, oynanacak çok fazla maç var ve hep kenarda oturup bu başarı için sevinemezsiniz. O gece bu duyguyla mutlu olabilirsiniz belki hatta o hafta da tadını çıkartabilirsiniz ama biliyorum ki bütün liglerde hâlâ 45’in üzerinde maç oynayacağız ve bunlara odaklanmam lazım. Hâlâ o performansın özetini izlediğimde, insanlar her bahsini geçirdiğinde çok keyif alıyorum ve mutlu oluyorum ama önemli olan sezonun geri kalanına da odaklanmak.

Larkin, Zalgiris Kaunas deplasmanındaki zafer sonrası, Gökhan German’ın sorularını yanıtladı.

‘Siz de farkı görmüşsünüzdür’

Gökhan German: Takım olarak çok iyi bir performansınız var ve herkesin birbiriyle iletişimi çok iyi. Ama sanki Micic’le birbirinizi tamamlayan daha farklı bir ilişkiniz var. Onunla saha içindeki uyumunuzu nasıl tanımlarsın?

Shane Larkin: Kesinlikle harika! O çok iyi biri ve bunun yanı sıra harika bir oyuncu, harika bir insan... Sahada birçok şeyi yapabiliyor. Sayı atabiliyor, şut atabiliyor, savunma yapabiliyor, asist yapabiliyor... Ben de skor üretiyorum, şut atabiliyorum, asist yapabiliyorum. Birbirimizi anlamamız ve tanımamız biraz zaman aldı. Nitekim onun ne istediğini, oyun tarzını anlamam ve onun da aynı şekilde benimkileri anlaması için biraz zaman gerekti ama bunları anlayıp, çözdükten sonra siz de farkı görmüşsünüzdür. Geçen sezonun sonuna doğru çok daha iyi oynamaya ve birbirimizle olan uyumumuzu zirveye çıkardık. Bu sezonun başından beri de birbirimizi tamamen anlayabiliyoruz ki başarımızın kaynağı da bu. Bu durum da takımımızın başarısına katkı sağlıyor.

‘Ne istediğini bilen bir coach’

Gökhan German: Coach Ergin Ataman’la ilişkiniz nasıl, kendisini nasıl tanımlarsın?

Shane Larkin: Öncesinde fazlasıyla özgüveni olan biri ve harika bir coach. Ne istediğini çok iyi biliyor ve her oyuncunun kendi potansiyelini kullanmasına izin veriyor. Oyununuza çok fazla kısıtlama getirmiyor ve sahaya çıkıp özgüvenli olmanızı, kendiniz olmanızı istiyor. Ergin Ataman sonuç odaklı biri... Eğer sahaya çıkıp kendi oyununu oynarsan, özgüvenli olursan, skor üretebilirsen senin sahada kalmana ve işini yapmaya devam etmene izin veriyor. Bir coachun size bu şekilde inanması gerçekten harika bir his. Bana daha fazla sorumluluk vermesi, süre vermesi, inanması ve bunun gibi şeyler benim oyunumu geliştirmeme, şu an oynamam gereken oyunu sahaya yansıtabilmeme katkı sağlıyor.

‘Bu olay sonrası ailemi ve arkadaşlarımı aradım’

Gökhan German: Türkiye’de çok seviliyorsun. Hatta sadece Efes taraftarları değil herkes seni çok beğeniyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seninle ilgili bir açıklamada bulundu. Sen de ona teşekkür ettin. Cumhurbaşkanı’nın seni Milli Takımın bir parçası olarak görmesiyle ile ilgili hislerin neler?

Shane Larkin: İnanılmaz onur duydum. Televizyonda benimle ilgili çıkıp konuşması, adımı söylemesi ve beni Milli Takım’da görmek istediğini belirtmesi oldukça gurur verici bir durum. Bu kesinlikle üzerinde düşüneceğim bir konu. Duyduğum kadarıyla, Cumhurbaşkanı tüm spor dallarını seviyor, takip ediyor ve onun benimle ilgili düşünceleri, bana güvenmesi ve benim yeteneklerimle Milli Takıma katkı sağlayacağıma inanması büyük bir gurur. Bunun için gerçekten çok minnettarım. Bu olay sonrası arkadaşlarımı ve ailemi aradım. Ben, Amerika Birleşik Devletleri’nde yetiştim. Ohio eyaletinde Cincinnati adlı küçük bir şehirde büyüdüm ve sonrasında Orlando’ya taşındım. Bunlardan dolayı hayatımın hiçbir döneminde Türkiye’de profesyonel şekilde basketbol oynayacağımı ve sonrasında da o ülkenin Cumhurbaşkanı’nın benim hakkımda onur verici şeyler söyleyeceğini hiç düşünemezdim. Gerçekten çok özel bir andı. Daha önce de söylediğim gibi bu çok büyük bir gurur benim için ve ayrıca benim için daha iyi oynamaya, kendimi geliştirmeye motive eden bir durum.

‘Elbette Milli Takım’da oynamayı düşünürüm’

Gökhan German: Sezon başında bir teklif gelmesi halinde Milli Takım için oynayabileceğini söylemiştin. Şu anda eğer bir teklif gelirse Milli Takım’da oynamayı düşünür müsün?

Shane Larkin: Elbette Milli Takım için oynamayı düşünürüm. Kesinlikle, evet. Dediğim gibi benim için büyük bir onur. Cumhurbaşkanı’nın, TBF Başkanı’nın, Milli Takım Coachunun, kendi takımımın başantrenörünün yaptıklarıma ve yapacaklarıma güvenmesi harika bir his. Sezonun başına dönersek Milli Takım’da oynama teklifiyle ilgilendiğimi söylemiştim. Bir görüşme yapmamız gerekiyor ve konunun nereye, nasıl gideceğini göreceğiz. Şu an için takdir edersiniz ki bu sezona ve maçlara konsantre durumdayım. Her maçta en iyi şekilde oynamak ve takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Hem Türkiye Ligi’in hem de Euroleague’in zirvesinde olabilmeye odaklanmış durumdayım. Ama dediğim gibi bu konu kesinlikle görüşülecek ve benim de üzerine düşüneceğim bir konu.

Larkin, Milli Takım’da oynaması resmileştiğinde bu formayı üzerinde görmekten büyük gurur duyacağını belirtti.

‘Kanada ve Yunanistan’ı yenmeliler’

Gökhan German: Türkiye A Milli Basketbol Takımı daha önce hiç Olimpiyatlarda mücadele etmedi. Haziran ayında Milli Takım, Olimpiyat Elemeleri adına Kanada’da olacak. Bu konu hakkında bir bilgin, görüşün var mı?

Shane Larkin: Şu an Milli Takım’da oynayan birçok oyuncuyla beraber Anadolu Efes’te oynuyorum ve kısmen bir bilgim var. Buradaki çoğu oyuncu konuyla ilgili konuşurlarken ben de sohbetlerine dahil oluyorum. Olimpiyatlarda olmak adına Kanada ve Yunanistan’ı yenmek gerekiyor ama Kanada’yı evinde yenmek ve Yunanistan’ı Antetokounmpo varken geçmek gerçekten de zor. Yine de yolun sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Daha önce Olimpiyatlarda yer alınmadığı için oyuncuların ve coachun ekstra motive olacağından eminim. Büyük bir heyecan ve neler olacağını hep beraber göreceğiz.

Ergin Ataman: Cumhurbaşkanımız ışık tuttu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Lacivert-Beyazlı oyuncu Shane Larkin’in A Milli Takım’da oynamasına destek verdi. Ataman, “Basketbol Federasyonu bir türlü adım atmadı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız bu konudaki fikrini söyledi, her konuda olduğu gibi bu konuya da ışık tuttu” dedi. Ataman, “Larkin, Türkiye’yi çok seven, kendisine milli forma hediye edildiğinde bunu sosyal medyasından coşkuyla paylaşan biri. Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu” diye konuştu.

Gökhan German | FANATİK ÖZEL