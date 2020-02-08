Shane Larkin, artık resmen Türk!

A Milli Basketbol Takımı’nda forma giymesi bir çok kez gündeme gelmiş ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Böyle başarılı bir basketbolcuyu takımda görmek isteriz’ açıklamasıyla Türk vatandaşlığına geçiş süreci daha da hızlandırılmıştı.

Anadolu Efes’in süperyıldızı Shane Larkin’in vatandaşlık işlemi resmen tamamlandı. Müthiş bir sezon geçiren Larkin, dün İstanbul Vatan Caddesi’nde bulunan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne giderek, Türk vatandaşlığı için son imzayı attı.

Federasyon açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu da, Türk vatandaşlığı resmileşen Shane Larkin’i, resmi sitesinden duyurdu.

Federasyonun açıklamasında; “Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımız’ın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu” denildi.

İsmi değişmeyecek!

Kanunen isim değişikliği yapmak zorunda olmayan Shane Larkin, Milli Takım için adını değiştirmeyecek. Öte yandan Larkin geçen hafta sosyal medyadan Milli Takım’da forma giyeceğini açıklamış ve şunları yazmıştı: “Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı’nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrası ilk röportajını Fanatik’e veren Larkin, Ay-Yıldızlı formayı giymeye sıcak baktığını belirtmiş, ‘Milli Takım’da forma giymek ister misin’ sorusuna ‘Kesinlikle Evet’ diyerek cevap vermişti.