Adı uzun bir süre boyunca Türk kulüpleriyle birlikte anılan Manchester United'ın yıldız ismi Marouane Fellaini'nin yeni takımı belli oldu.

Kırmızı Şeytanlar'ın transferi için Çin Süper Ligi ekibi Shandong Luneng ile el sıkıştığı Belçikalı futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün resmi imzayı atmak üzere yola çıktı.

Resmi Instagram hesabından arka arkaya iki paylaşımda bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, önce United takımında forma giyen futbolcuların bulunduğu bir fotoğrafı yayınlayarak "Sizi özleyeceğim." mesajını yazdı.

Yıldız isim, daha sonrasında ise havaalanından çekilmiş bir fotoğrafını "Haydi gidelim." mesajıyla yayınladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler