Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçına Shameeka Fishley damga vurdu. İlk 45 dakika, Sarı Lacivertli ekibin 0-6'lık üstünlüğü ile sona ererken 3 gol Shameeka'dan geldi. Shameeka, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Peki, Shameeka Fishley kimdir, kaç yaşında? Shameeka Fishley nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Shameeka Fishley kimdir, kaç yaşında? Shameeka Fishley nereli ve hangi takımlarda oynadı?

19 Eylül 1993 yılında dünyaya gelen Shameeka Fishley, forvet mevkiinde oynuyor. 12 Kasım 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız oyuncu, Sarı Lacivertli ekipte 21 numaralı formayı giyiyor. Shameeka'nın imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Kadın Futbol Takımı'nın Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı da katılmıştı.

Shameeka, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.