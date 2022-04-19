Fenerbahçe , dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederken, müsabakanın ardından Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı Andriy Pyatov, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı Andriy Pyatov, "Fenerbahçe takımına ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İkinci mesaj olarak da, 4 yaşında, sığınakta, 55 gündür bombalardan kaçan kız hakkında konuşmak istiyorum. Annesi, askeri bir doktor. 21'inci yüzyılda Avrupa'da hala çocuklar bombalardan dolayı ölüyor. Bunun bir an önce son bulmasını umuyorum. Savaş bir an önce bitmeli, Rusya ülkemizden gitmeli. Çocukların ölmesine bir son bulmamız gerekiyor. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

"13 yıl önce burada çok mutluyduk, bu sefer tamamen farklı bir sebeple buradayız"

Shakhtar Donetsk'in UEFA Kupası'nı kazandığı stadyuma bir kez daha geri döndüğünün hatırlatılması üzerine Pyatov, "Bu sefer tamamen farklı bir amaçla buradayız. 13 yıl önce burada kupa kazandığımızda çok mutluyduk. Çok güzel hatıralarımız var. Ama bu sefer tamamen farklı bir sebeple buradayız. Bugün futbolu düşünmüyoruz, ülkemizdeki durumu, ülkemizdeki insanları düşünüyoruz. Fenerbahçe Kulübü'ne bizi burada ağırladıkları için çok minnettarız. Dünyaya vermek istediğimiz mesajı veriyoruz. İnsanların ülkemizde olanları biraz daha bilmelerini sağlıyoruz bu tarz maçlarla" ifadelerini kullandı.

"Futbolu düşünmek çok zor, mümkün değil"

Pyatov sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Dün uyandığımda şunu öğrendim ki, Lviv bombalandı ve orada 4 kişi ölmüştü. Bunlardan birisi çocuktu. Bugün uyandığımda farklı şehirlerin bombalandığını öğrendim. Futbolu düşünmek çok zor. Mümkün değil. Avrupa ülkelerinin desteğini hissediyoruz, çok fazla hazırlık maçı teklifi alıyoruz. Zaten milli takıma katılacağım. İskoçya karşısında oynayacağız eleme maçının hazırlıklarını yapacağız. UEFA Başkanı Ceferin'in desteklerini de hissediyoruz. Kendisi kamp yapmamız konusunda bize destek oluyor. Farklı yerlerden destekler alıyoruz, bu tarz organizasyonlardan toplanan paralar da ihtiyaç sahipleri ve çocukları desteklemek için kullanılacak."

DHA

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