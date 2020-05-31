Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev maç sonucu: 3-1





Ukrayna Premier Lig şampiyonluk Turu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i konuk etti.

Karşılaşmada ilk gol misafir takımdan geldi. 38. dakikada Vitali Buyalsky Dynamo Kiev'i 1-0 öne geçirdi. Shakhtar Donetsk bu gole 1 dakika sonra Marlos Bonfim ile karşılık verdi ve devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise sahada Shakhtar rügarı esti. Önce 67'de Bonfim, sonra 74'te Marcos Antonio sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i 3-1 mağlup etti .