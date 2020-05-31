Shakhtar Donetsk - Dynamo Kiev maç sonucu: 3-1
Ukrayna Premier Lig şampiyonluk Turu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Shakhtar'a galibiyetigetiren golleri Marlos Bonfim(2) ve Marcos Antonio atarken Kiev'in tek golü Buyalsky'den geldi.
Ukrayna Premier Lig şampiyonluk Turu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i konuk etti.
Karşılaşmada ilk gol misafir takımdan geldi. 38. dakikada Vitali Buyalsky Dynamo Kiev'i 1-0 öne geçirdi. Shakhtar Donetsk bu gole 1 dakika sonra Marlos Bonfim ile karşılık verdi ve devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda ise sahada Shakhtar rügarı esti. Önce 67'de Bonfim, sonra 74'te Marcos Antonio sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev'i 3-1 mağlup etti .