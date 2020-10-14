Azeroth'un kahramanları artık perdenin ötesine yapacakları yolculuğa hazırlanmaya başlayabilir: Shadowlands ön yaması çıktı. Bu içerik güncellemesiyle birlikte Shadowlands öncesinde World of Warcraft'a gelecek oyun sistemi değişikliklerinin bazılarıysa şöyle:
• En yüksek karakter seviyesi 50'ye çekiliyor. Böylece oyuncular Shadowlands'le birlikte 60 olacak seviye sınırına hazırlanabilecek.
• WoW'un epik bir macerayla tamamen güncellenen yeni oyuncu deneyimi Exile's Reach, oyuncuları temel oyun mekanikleriyle tanıştıracak.
• Tüm karakter ırkları için yüzlerce yeni kişiselleştirme seçeneği oyunda yerini alacak.
• Yeni seviye sınırlarının desteklenmesi için eşya ve nitelik ayarlamaları getirilecek.
• Ve çok daha fazlası oyunda sizi bekleyecek!