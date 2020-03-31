Sosyal Sigortalar Kurumu SGK, EYT, para iadesi, ikramiye, emeklilik süresi, erken emeklilik, askerlik borçlanması, emekli maaşının hesaplanması genel sağlık sigortası, engelli raporu, Bağkur primi ödemesi, yurt dışı borçlanması, evde çalıştırılan yabancının SGK primi gibi merak edilen tüm soruları tek tek yanıtlandı.

Emeklilik hayali kuranların sorguladıkları 3600 günden emekli olmak ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken konu kişinin sigorta girişidir. Ayrıca kadın ve erkek çalışanda değişiklik gösterir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar, 3600 günlük prim sayısının tamamlanması ile emekli olurlar. Bu tarih öncesi sigorta başlangıcı olan çalışanlar, emeklilikte yaş sınırına takılmamaktadır. 1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar

1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:

Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.

Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.

Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik

1999 yılından önce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan kişiler, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için erken emeklilik hakkında detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:

1999 yılı öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş kişiler emekli olurlar.

Emeklilik maaşı oranları, 2000 yılında sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.

1999 yılında sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan kişiler, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.

Bu detaylar ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların, emeklilik için dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Sigorta Gurupları

1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gurupları şu şekilde sıralanır:

SSK(4A)

Emekli Sandığı (4C)

BAĞ-KUR (4B)

Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar. Emeklilikten faydalanma şartlarını, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları

1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik koşulları arasında, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanmış olması yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanların emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:

Üst başlık içerisinden işlenen sigorta kapsamlarında yer almaları gerekir.

Bu sigorta kapsamları içerisinde 3600 günlük prim ödemesi alınmış olmalıdır.

15 yıllık sigorta süreci tamamlanmış olma şartı ve iş yeri tarafından onay verilme şartı ile erken emeklilik sağlanır.

Bu şatların sağlanması ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanlar, emeklilikte yaş uygulamasından muaf tutulurlar. Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları

1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir. Bu tarih sonrası sigorta sağlayanların maaşları ise 1400 tl olarak ödenir. 1999 yılı öncesi sigortalı olup, emekliliği gelmiş olan kişiler, maaş uygulamalarında daha yüksek maaş tutarına sahiptir.

SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.

• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.

• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.

• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.

4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme

4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;

• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.

• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.

• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.

• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.

• Hizmete başlama tarihinizi girin.

• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.

• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.

• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).

• Fiili gün sayınızı girin.

• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).

• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.

• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.

4B Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme

4B yani Bağkur sigortalısı iseniz 4B ne zaman emekli olabilirim öğrenme seçimini E-SGK portalındaki "Vatandaş" hizmetleri ekranında yapmalısınız. Uygulama ekranına ise açılan ekrandaki sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra emeklilik hesaplamanız için;

• Tam veya Kısmi olacak şekilde emeklilik türü seçimini yapın.

• Cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girin.

Özel durumunuz varsa;

• Maluliyet var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.

• Maluliyet Derecesini "%" üzerinden seçin.

• erken yaşlanma var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.

• Bakıma muhtaç malul çocuk varsa karşısını işaretleyin.

Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorsanız;

• "Sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olmak istiyorum" karşısındaki boş kutucuğa tıklayın.

4C Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme

Emekli Sandığı(4C) sigortalısı yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olarak çalışıyorsanız yine Sosyal Güvenlik Kurumu' nun "E-SGK" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.







