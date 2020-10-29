Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk etmeye hazırlanan Maccabi Tel Aviv'in başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Üst üste alınan yenilgiler sonrası Fenerbahçe'nin daha kararlı olacağını belirten Sfairopoulos, "Bir başka önemli maçı oynamak için evimize dönüyoruz. Fenerbahçe'nin üst üste 3 maç kaybetmiş olması onları daha tehlikeli hale getiriyor ve daha kararlı mücadele etmelerini bekliyoruz. Tecrübeli ve yeni oyunculardan oluşan bir kominasyonları ile iyi bir antrenörleri var. Felsefesini zaten uygulamış durumda. Onları analiz ettikten sonra bugün için iki önemli anahtar var: Odaklanmak ve kararlı oynamak. Taktik olarak onların avantajlarını, dezavantajlarını biliyoruz ve oyun planını takip etmemiz gerekiyor. Oyunun her iki yönündeki başarı için bu önemli" dedi.