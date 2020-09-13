Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Flavio, Beşiktaş maçının 63.dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Bordo-mavili takımın Bahia'dan transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu, böylece 2020-21 sezonunda kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu

Geçen sezon ilk kırmızı kart gören oyuncu ise Galatasaray'dan Marcao olmuştu. Trabzonspor geçen sezon ilk kırmızı kartını 11.haftada görmüştü