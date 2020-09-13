Sezonun ilk kırmızı kartı Flavio'ya çıktı
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Flavio, Beşiktaş maçının 63.dakikada çift sarı karttan kırmızı kart sonucu oyun dışı kaldı. 24 yaşındaki oyuncu 2020-21 sezonunda kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Flavio, Beşiktaş maçının 63.dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Bordo-mavili takımın Bahia'dan transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu, böylece 2020-21 sezonunda kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu
Geçen sezon ilk kırmızı kart gören oyuncu ise Galatasaray'dan Marcao olmuştu. Trabzonspor geçen sezon ilk kırmızı kartını 11.haftada görmüştü