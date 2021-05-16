Sezonun en değerli oyuncusu Alperen Şengün, ödülünü aldı

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Icrypex sahasında TOFAŞ'ı 82-79 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Siyah Beyazlı ekip, yarı finalde normal sezonun lideri Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi’nde "Sezonun En Değerli Oyuncusu" olan Alperen Şengün’e ödülü karşılaşma öncesi verildi. Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier verdi.

Alperen Şengün normal sezonu 19.2 sayı ve 9.3 ribaunt ortalamalarıyla tamamlarken bu iki kategoride de ligde ikinci sırada yer aldı. 2020-2021 sezonunda 26.7 verimlilik puanı tutturan 18 yaşındaki Alperen, bu kategoride en üst basamakta yer alarak "Sezonun En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. (AA)