Sezona fırtına gibi giren Turgutluspor, ilk kez yenildi

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk 5 haftayı 15 puanla lider geçiren Turgutluspor, ilk yenilgisini Serik Belediyespor deplasmanından aldı. Kırmızı-siyahlılar takipçisine 2-0 mağlup olarak ilk defa sahayı boynu bükük terk etti. Kırşehir Belediyespor, Mamak FK, Pendikspor, Elazığspor ve Bayburt İl Özel İdarespor’u yenerek başarılı bir seri yakalayan Ege ekibinde teknik direktör İbrahim Cezayir, alınan mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını dile getirdi.

Cezayir, “Antalya’ya mutlak galibiyet için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yarış devam ediyor ve biz zirvenin en önemli adayı olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Turgutluspor gelecek hafta evinde sonuncu Kardemir Karabükspor’la karşı karşıya gelecek.