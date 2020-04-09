Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular
Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da liglerin geleceği her ne kadar belirsiz de olsa kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmak için harekete geçtiler. Maddi koşullar olarak zor günlerden geçen futbol kulüpleri sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuları daha fazla tercih etmesi bekleniyor. İşte sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcular...
Futbol durma noktasına gelmiş olsa da transfer söylentileri her zaman devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da liglerin geleceği her ne kadar belirsiz de olsa kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmak için harekete geçtiler.
Maddi koşullar olarak zor günlerden geçen futbol kulüpleri sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuları daha fazla tercih etmeleri bekleniyor. Sezon sonu sözlşemesi bitecek olan yıldız futbolcu isimleri de oldukça cezbedici. İşte o isimleri fanatik.com.tr olarak derledik.
İşte o isimler:
Thomas Meunier
Willian
Dries Mertens
Edinson Cavani
Jan Vertonghen
Artem Dzyuba
Layvin Kurzawa
Charles Aranguiz
David Silva
Mario Götze
Benjamin Stambouli
Pedro
Jose Callejon
Nathaniel Clyne
Japhet Tanganga