Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular

Futbol durma noktasına gelmiş olsa da transfer söylentileri her zaman devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da liglerin geleceği her ne kadar belirsiz de olsa kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmak için harekete geçtiler.

Maddi koşullar olarak zor günlerden geçen futbol kulüpleri sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuları daha fazla tercih etmeleri bekleniyor. Sezon sonu sözlşemesi bitecek olan yıldız futbolcu isimleri de oldukça cezbedici. İşte o isimleri fanatik.com.tr olarak derledik.

İşte o isimler:

Thomas Meunier

Willian

Dries Mertens

Edinson Cavani

Jan Vertonghen

Artem Dzyuba

Layvin Kurzawa

Charles Aranguiz

David Silva

Mario Götze

Benjamin Stambouli

Pedro

Jose Callejon

Nathaniel Clyne

Japhet Tanganga