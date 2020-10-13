2008 yılında beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildiğini dile getiren Fatma Demir, "İlk yarışımı Patnos'ta koşarak Ağrı'da kamp eğitim merkezinde yatılı kalma hakkını elde ettim. Spor hayatıma Ağrı'da tam profesyonel olarak devam etmeye başladım. Profesyonel olarak ilk yarışım Ankara'da Atatürk'ü anma koşusu oldu ve orada Türkiye üçüncüsü olmayı başardım. Bu başarımı elde ettikten sonra daha çok kulüpler tarafında keşfedildim ve ilk kulübüm Fenerbahçe Spor kulübü oldu. Kulübüm adına birçok şampiyonluklar elde ettim ve kulüpler yarışında 1500 metre Avrupa ikincisi oldum. Son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışıyorum. Bu yıl Balkan Şampiyonu oldum ve aynı zamanda İstanbul Vodafone Yarı Maratonu genel klasman şampiyonuyum. Bu derecem ile 31 yıldan sonra bir ilki gerçekleştirdim" dedi.

Fatma Demir, Erzurum milli takım kampında çok iyi hazırlandığını belirterek, "Balkan Şampiyonası'ndan sonraki hedefim İstanbul Vodafone Yarı Maratonuydu. Yarı maratonda en iyi derecem 1.13.17 koştum ve hedefime ulaşarak genel klasman şampiyonu oldum. Milli takımdan da davet alacağımı biliyordum çünkü bu yıl yarı maratonda Türk kadınların en iyisi oldum. Polonya'da düzenlenecek Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda ise hedefim ülkemi ve kulübüm olan İstanbul BBSK'yı en iyi şekilde temsil edip, kişisel en iyi derecemi geliştirmek olacak" şeklinde konuştu.

Yarı maratonda başarılı sporculara karşı mücadele ettiğine vurgu yapan Demir, "Daha önce rakiplerine yarıştım çok güçlü ve başarılı rakiplerim vardı. Bu yıl onları geride bırakıp bu başarıyı elde ettiğim için mutlu ve gururluyum. Kesinlikle derecemi geliştireceğime inanıyorum. Pandemi döneminde yarışmalarımızın olmayacağını düşünerek antrenörüm tarafından çalışmalarımı sürdürdüm. Daha çok yavaş tempoda çalıştım" ifadelerini kullandı.

Atletizme 8 yıl önce başladığına değinen Sezgin Ataç ise, "Sporculuk hayatıma başladığım yıllardan itibaren birçok Türkiye Şampiyonluğu yaşadım. 2017 yılında İtalya'da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 10 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonra Akdeniz Oyunları 10 bin metrede büyüklerde üçüncü oldum. 2018 yılında Avrupa Kros Şampiyonası'nda gençler üçüncüsü oldum. Ayrıca 2018-2019 Balkan Şampiyonluğu yaşadım ve Türkiye'de son dört yılın büyükler, U23 ve gençler 10 bin metre şampiyonluğuna ulaştım" dedi.

Yarı maratondaki başarısının kendisi için sürpriz olmadığını ifade eden Ataç, "67 gün boyunca Erzurum'da yüksek irtifa kampı yaptım. Çok iyi bir kamp süreci geçirdik ve hedef yarışımız olan İstanbul Yarı Maratonu şampiyonu oldum. 2019'da koştuğum derece de son 8 yılın en iyi derecesi olduğu için milli takıma girmeyi başardım. 17 Ekim'de Polonya'da yapılacak olan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda hedefim mevcut olan derecem 63 dakika 16 saniyeyi geliştirmek ve orada kürsüye çıkmak" diye konuştu.

Sezgin Ataç, İstanbul Yarı Maratonu'nda tanıdığı rakiplere karşı yarıştığı belirterek, "Rakiplerimin hepsiyle daha önce yarışmıştım. Sadece ikinci olan İspanyol sporcu Adel Mechael ile yarışmamıştım. Kendisi Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olan bir sporcu. Onunla yarışmak ve kazanmak beni ayrı mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde bir süre antrenmanlara ara verdiğine değinen başarılı sporcu, sözlerine şöyle devam etti;

"Yasaklar yüzünden evde kaldık. Sağlıklı bir şekilde spora dönmek için sabırla bekledim. Yasaklar bittikten sonra eksiklikleri tamamlamak için günlük antrenman sayısını hocam ikiye çıkardı. Güzel bir sezon geçirmek, elimizden gelenin en iyisini yapmak için çok çalıştık. Şu anda da ana hedefimiz olan Tokyo Olimpiyatları için çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz."

DHA