Bu sezon ikinci kez EuroCup'ta mücadele verecek olan Frutti Extra Bursaspor 'da Başkan Sezer Sezgin ve Başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu. Uygun bir bütçe ile, hızlı hareket ederek iyi bir takım kurduklarına değinen Başkan Sezer Sezgin, Avrupa'da oynamanın hedefleri olduğunu ve bu hedefi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Sezgin, yaptığı açıklamada "Grupta çok zorlu ve yüksek bütçeli, Avrupa'nın ekol takımları var. Yıllardır bu arenada mücadele eden takımlara karşı oynayacağız. İşimiz zor, grup aşamasını mümkün olduğu kadar iyi yerde bitirmek istiyoruz. EuroCup oynarken Basketbol Süper Ligi'ndeki mücadelelerde gücümüzün düşmemesi gerekiyor. Bu zorlu süreçte taraftarımızın her şartta bizi desteklemesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde takım bütçesi ve organizasyon özelinde açıklamalarda bulunacağım" dedi.

Ayrıca Bursaspor futbol takımına da değinen Başkan Sezgin, "Futbol takımımıza da yeni yönetimle beraber başarılı bir sezon diliyorum. Umarım amiral gemimiz Bursaspor Futbol Takımı layık olduğu Süper Lig'e bu sezon geri döner" diye konuştu.

Başantrenör Alimpijevic ise, hedeflerine ve önümüzdeki sezona ilişkin görüşlerini bildirdi. "Öncelikle taraftarlarımızdan ayaklarımızın yere basmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanan Alimpijevic, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi 9. torbadan kuraya katıldık. Hiç olmadığı kadar savaşacağız ve gerekirse sahada ölecek ve bize verilen sevginin karşılığını vermeye çalışacağız. Grupta daha önce EuroLeague'de oynamış ve ciddi bütçelere sahip takımlar var. Bu takımlardan bazılarının hedefi EuroCup'ı kazanarak tekrar EuroLeague'e ulaşmak. Burada mücadele etmenin camiamıza ve takımımıza ne ifade ettiğini biliyoruz ve bu kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Transfer dönemini erken tamamladığımız için avantajlıyız. İmzalayabildiğimiz en iyi oyuncularla imzaladığımızı düşünüyoruz. Gerçekçi davranarak, ayaklarımız yere basarak bu kupada devam etmek istiyoruz. Bu sene taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var çünkü bir taraftar gücü olmadan neredeyse hiçiz ama taraftarlarımızla çok şey başarabiliriz. Geçen seneki gibi, zor dönemde zor olanı yapıp bizi desteklemişlerdi, kazanırken desteklemek kolaydır ama bu sene de kötü bir döneme girdiğimizde bizi destekleyeceklerine inanıyoruz."

Frutti Extra Bursaspor; EuroCup'ta B Grubu'nda Valencia Basket, Promitehas Patras, Gran Canaria, Buducnost VOLI Podgorica, Virtus Segafredo Bologna, Cedevita Olimpija Ljubljana, Mincidelice JL Bourg en Bresse, Ratiopharm Ulm, Umana Reyer Venice ile eşleşti.

EuroCup'ta mücadele verecek olan Frutti Extra Bursaspor'un rakipleri belli oldu. Statüye göre 10'arlı gruplarda takımlar iki devrede 18 maç yapacak, ilk 8'ler TOP 16'ya kalacak.

Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)