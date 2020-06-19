Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sporcunun, antrenör Olcay Tercan nezaretinde Durugöl Spor Tesisleri’nde hazırlıklarına devam ediyor. Kovid-19 tedbirlerini de alarak çalışan Şeyma Nur’un, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından Paralimpik Olimpiyat Oyunları’na yöneldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çalışmalara 3 ay ara verdiğini belirtti.

Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, kaybettiği zamanı elinden geldiğince en kısa sürede tamamlamak istediğini belirterek, "Hedeflerimiz için şimdi 2 katı daha çalışma vakti. Antrenörümle birlikte altın madalyayı ülkeme ve Ordu’ya getirmek için var olan gücümle çalışacağım." ifadelerini kullandı.