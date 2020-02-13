TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, ligdeki durumları hakkında açıklama yaparken esas hedeflerinin ülke futboluna oyuncu kazandırmak olduğunu söyledi.

"LİG SIRALAMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL, VARACAĞIMIZ LİMAN BELLİ"

Altınordu'nun amacının genç oyuncuları vitrine çıkarmak olduğunu belirten Başkan Seyit Mehmet Özkan, "A takımla ilgilenmiyorum, o yüzden düşme hattı falan söz konusu değil. A takım, oyuncu yetiştirmekte bizim vitrinimizdir. O vitrinde biz şu an 3 tane 15-16 yaşında oyuncumuzu oynatmaktan gurur duyuyoruz. Herkesin her şeyi yapması beklenemez. Biz bu topraklarda yetiştirici kulüp olarak rol model olmak istiyoruz, bunun da böyle sıkıntıları var. Biz Türkiye'de yabancı oyuncu oynatmayan tek kulübüz, bunun yanında da hiçbir zaman şampiyonluk hedefiyle oynamayan tek kulübüz. Çünkü Türkiye'de şampiyonluğa oynayıp da sonra isimleri futbol kabristanında olan bir sürü kulüp var. Futbol kabristanında bu kadar mevtamız varken herkesin şampiyonluğa oynamasını beklemeyelim. Bizim bir oyun planımız var, üç santralli oyun. Bunu biz U15'ten A takıma kadar hepsine yapıyoruz. Tabii yeni oyun sistemini oturtmak kolay değil, biz de yavaş yavaş oturtmaya başladık. Öyle klasmanın 17'ncisi, 15'incisi, 4'üncüsü, 3'üncüsü bizim için hiç öyle şeyler yok. Varacağımız liman belli delikanlı, önemli olan yolculuktur. Bu yolculukta da önemli olan varacağın limana gitmektir. Başka limanlara sapmadan yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"RAVİL İÇİN AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİYLE İLETİŞİMDEYİZ"

Genç oyuncularının sürekli izlendiğine dikkat çeken Özkan, "Biz almıyoruz. Çünkü bizim şu anda akademimizde kendi yetiştirmiş olduğumuz öz kaynak sporcularımızla ilgili onların opsiyonları var. Eğer dışarıdan oyuncu almaya kalkarsak ancak ve ancak pozisyon eksiğimiz olursa alırız. Onun dışında alamayız çünkü kendimiz yetiştiriyoruz zaten. Şu anda oynayan 16 yaşındaki ümit milli oyuncumuz, sol stoper Ravil'le ilgili Avrupa'nın en ünlü kulüpleriyle temas halindeyiz. 5-6 kulüple flört ediyoruz, onlar Ravil'i gelip sürekli izliyorlar ve muhtemelen 18 yaşından sonra bu transfer olabilir. Ama belli olmaz Ravil'i erken alıp Belçika Ligi'nde oynatıp sonra Premier Lig'e atabilirler. Biz Avrupa bölgesine oyuncu göndermeyi kendimize misyon edindik, çocuklarımız da bunu biliyorlar. Bu futbol sayesinde Türkiye'nin de medeniyet torbasına bir şeyler atabileceğini ispat etmeye çalışıyoruz" dedi.

DHA