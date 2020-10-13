Seyit Mehmet Özkan: Herkes bizi pohpohluyor ama...

Tarihinde hiç yabancı futbolcu oynatmayan ve Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder başta olmak üzere altyapısından çıkardığı isimler sebebiyle adeta fabrikaya dönüşen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan isyan etti. Özkan, "Yoruldum gerçekten. Herkes bizi pohpohluyor ama kapalı kapılar ardında, 'Yapılacak iş değil. Ben o parayla 3 defa Süper Lig'e çıkardım' diyorlar. Haklılar da. Bakın Süleyman Hurma arkadaşımız Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkardı, paraya kavuştu" diye konuştu.