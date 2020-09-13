Seyircisiz kazanamıyor! Trabzonspor pandeminden sonra...
Trabzonspor sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçta 3-1 mağlup oldu. Pandemi sürecinden sonra seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle bordo-mavili takım özellikle iç sahada ciddi sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, 15 Mart 2020 tarihinden beri evinde seyirci desteğinden yoksun çıktığı beş lig maçında da galibiyet alamadı.
Trabzonspor Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenildi. Pandemi sürecinden sonra seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle bordo-mavili takım özellikle iç sahada ciddi sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, 15 Mart 2020 tarihinden beri evinde seyirci desteğinden yoksun çıktığı beş lig maçında da galibiyet alamadı.
- 15.03.2020 / Trabzonspor 1-1 Başakşehir
- 27.06.2020 / Trabzonspor 1-1 Ankaragücü
- 08.07.2020 / Trabzonspor 2-2 Antalyaspor
- 19.07.2020 / Trabzonspor 3-4 Konyaspor
- 13.09.2020 / Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
Trabzonspor aynı dönemde deplasmanda Fenerbahçe'yi kupa yarı finalinde geçerken İstanbul'da oynanan finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı
fanatik.com.tr / Tolga Kuru