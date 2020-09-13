Seyircisiz kazanamıyor! Trabzonspor pandeminden sonra...

Trabzonspor Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenildi. Pandemi sürecinden sonra seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle bordo-mavili takım özellikle iç sahada ciddi sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, 15 Mart 2020 tarihinden beri evinde seyirci desteğinden yoksun çıktığı beş lig maçında da galibiyet alamadı.

15.03.2020 / Trabzonspor 1-1 Başakşehir

27.06.2020 / Trabzonspor 1-1 Ankaragücü

08.07.2020 / Trabzonspor 2-2 Antalyaspor

19.07.2020 / Trabzonspor 3-4 Konyaspor

13.09.2020 / Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

Trabzonspor aynı dönemde deplasmanda Fenerbahçe'yi kupa yarı finalinde geçerken İstanbul'da oynanan finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı





fanatik.com.tr / Tolga Kuru