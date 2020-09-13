Seyircisiz kazanamıyor! Trabzonspor pandeminden sonra...

Trabzonspor sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile oynadığı maçta 3-1 mağlup oldu. Pandemi sürecinden sonra seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle bordo-mavili takım özellikle iç sahada ciddi sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, 15 Mart 2020 tarihinden beri evinde seyirci desteğinden yoksun çıktığı beş lig maçında da galibiyet alamadı.

13 Eylül 2020, Pazar 21:46 Son Güncelleme:
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Seyircisiz kazanamıyor! Trabzonspor pandeminden sonra...

Trabzonspor Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenildi. Pandemi sürecinden sonra seyircisiz oynanan maçlar nedeniyle bordo-mavili takım özellikle iç sahada ciddi sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, 15 Mart 2020 tarihinden beri evinde seyirci desteğinden yoksun çıktığı beş lig maçında da galibiyet alamadı. 

  • 15.03.2020 / Trabzonspor 1-1 Başakşehir
  • 27.06.2020 / Trabzonspor 1-1 Ankaragücü
  • 08.07.2020 / Trabzonspor 2-2 Antalyaspor
  • 19.07.2020 / Trabzonspor 3-4 Konyaspor
  • 13.09.2020 / Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

Trabzonspor aynı dönemde deplasmanda Fenerbahçe'yi kupa yarı finalinde geçerken İstanbul'da oynanan finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı


fanatik.com.tr / Tolga Kuru

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