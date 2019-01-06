Seyhan Belediyespor’da yetişti Fenerbahçe’ye transfer oldu

ADANA /Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyespor altyapısından yetişen ve ara transfer döneminde Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınarı kutladı.

Sporda altyapının önemine her zaman değindiklerini belirten Başkan Karalar, “Sadık kardeşimizin transferi bizleri mutlu etti. Bu transfer Seyhan Belediyespor Kulübü’müzdeki genç çocuklarımıza örnek olsun. Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe, Milli Takım ve türk futboluna büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Sadık’ın bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum” dedi.



